Une opportunité inoubliable se présente pour les résidents de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve !

Le fameux Théâtre Denise-Pelletier offre 500 billets gratuits pour les résidents de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour leur saison 2023-2024 ! (Certaines conditions s’appliquent)

Lieu de production et de diffusion, le Théâtre Denise-Pelletier présente dans ses deux salles, Denise-Pelletier et Fred-Barry, des pièces de théâtre s’adressant aux adolescents et au grand public.

L’espace d’un moment, la passion monte. Les scènes s’enchaînent. Des histoires se racontent. Et ces rencontres éphémères entre artistes et spectateurs deviennent des expériences théâtrales au souvenir impérissable. Voilà l’essence même du Théâtre Denise-Pelletier : donner naissance aux spectateurs de demain en les conviant dès l’adolescence à découvrir les richesses insoupçonnées de la dramaturgie d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.

Le Théâtre Denise-Pelletier, bijou de la culture québécoise, se trouve au 4353 rue Ste-Catherine Est, à l’est du boulevard Pie-IX, et pas loin du tout du bistro Le Tambour du Ste-Cath, à 4264 rue Ste-Catherine Est.

Pour plus d’information, visitez le site web du Théâtre Denise-Pelletier !

Bonne spectacle !