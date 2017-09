Admission gratuite spectacle de musique

Posted on by Raymond Viger

Le Ste-Cath, programmation de septembre

14 septembre 20h Soirée d’improvisation avec La Lib, soirée d’impro

Dès le 28 septembre, tous les jeudis soir au Bistro le Ste-Cath!

15 septembre 20h Héliodrome

Héliodrome c’est la rencontre du rappeur Khyro (ex Atach Tatuq/Traumaturges) et du multi-instrumentiste YPL en 2006. La rencontre également du rap et de la musique expérimentale d’une façon encore jamais vraiment explorée. Au fil des ans, Héliodrome s’est transformé avec l’arrivée d’Éric Gingras, Pierre-Guilhem Roudet au trombone et Samuel Bobony aux drums.

16 septembre 20h Soirée Country Barren Acres

Their repertoire includes both the dim, ethereal ballads and the hasty hayrides of raw, fiery folk; and everything in between. They tell stories of travelling, of wandering, they feature characters who are deeply human, who live and breathe in the middle of rich, textured atmospheres. These songs are sometimes full of dreams and longing, sometimes filled with unapologetic restlessness. In both cases, they leave an impression, whether you’re a blooming teenager or a wild-haired grandparent.

Programmation complète du Ste-Cath

Bistro le Ste-Cath

Un restaurant, une chaleureuse terrasse. Pour une rencontre entre amis ou en famille, le Bistro le Ste-Cath sauront vous offrir une cuisine réinventée et originale à un prix abordable.

Situé en plein coeur d’Hochelaga-Maisonneuve, au sud du Stade Olympique, à l’est de PIE-IX. 4264 Ste-Catherine est.

Bistro le Ste-Cath est opéré par l’organisme communautaire le Journal de la Rue. Tous les profits servent à financer notre intervention auprès des jeunes.

Le Ste-Cath présente plus de 250 spectacles gratuits par année.

Pour informations et réservations: (514) 223-8116 ou bistro@le-ste-cath.com.

4264, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, Québec, H1V 1X6. www.stecath.com.

