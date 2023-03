Transformation numérique des organisations, statut quo et résistance aux changements dans l’automobile Depuis quelques années, j’observe que certains secteurs industriels sont réfractaires à la numérisation de leurs activités. Souvent, ce n’est pas par mauvaise volonté. C’est par peur du changement, peur de la réaction du patron, peur de perdre des acquis ou par confiance démesurée envers des fournisseurs qui en profitent allègrement. J’ai déjà traité dans […]

Utiliser ChatGPT pour son contenu web, c’est se tirer dans le pied Ce matin, une bonne amie me partage cette nouvelle et me demande ce que j'en pense. « D’ici 2025, 90 % du contenu en ligne sera généré par l’IA » Ma réponse fut: J'ai de gros doutes! Voici donc une réponse plus détaillée... ChatGPT est un outil qui a été développé à partir de contenus glanés sur le Web de 2020 à 2021. Il n’est donc pas « à jour » p […]

ChatGPT, le nouveau casse-tête Il faut certainement applaudir les avancées de l’intelligence artificielle et en particulier, celle d’une avancée majeure de ChatGPT, un agent conversationnel qui permet désormais à quiconque, de créer des contenus étonnants et rapidement simplement à partir d’un questionnement. J’ai moi-même testé ChatGPT à partir de l’examen que j’ai soumis à mes étudiants […]

L’innovation numérique en entreprise : l’expérience utilisateur au cœur des priorités Article commandité Plus que jamais, les technologies sont omniprésentes dans notre quotidien. Nous sommes branchés, connectés, interconnectés, et la plupart de nos activités, même les plus banales, font désormais appel au numérique. Il en est de même pour les entreprises. Pour se démarquer, elles doivent s’adapter et innover en développant des solutions numé […]