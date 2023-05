Nous avons déménagé !

Les bureaux de Reflet de Société et du Café Graffiti ont été déménagés de quelques pâtés de maisons, à l’ouest, sur la rue Ste-Catherine Est.

Les nouveaux bureaux sont assez impressionnants. Le local est beaucoup plus grand, ce qui permet au Café Graffiti de donner leur atelier d’art sur place. Les plafonds sont aussi plus hauts, ce qui permet d’afficher plus de toiles d’artiste du Café dans le local.

Il y a aussi 40 pieds (12 mètres) de vitrine au rez-de-chaussée donnant directement sur la Ste-Catherine – quelque chose que l’ancien endroit n’avait pas. Difficile de nous manquer si vous êtes dans le coin !

La nouvelle adresse est le 3894 rue Ste-Catherine est, bureau 012. Nous sommes entre l’avenue d’Orléans et l’avenue Bourbonnière du côté sud de la rue. Nous faisons partie d’un groupe d’entreprises créatives occupant le même bâtiment. Passez nous rendre visite, si vous êtes dans le quartier. Nos murs sont remplis de toiles-graffitis lumineux et vivants issus de notre implication de plus de 30 ans auprès des jeunes artistes de la région d’Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que partout au Québec et ailleurs

Raymond Viger, Danielle Simard et toute l’équipe du Café Graffiti ont travaillé très fort pendant des semaines pour concrétiser le déménagement. Nous en sommes encore au stade du déballage des cartons. Et le sera encore un certain temps !

Version anglaise sur The Social Eyes