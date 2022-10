Christle Gourdet est une jeune femme afrodescendante qui s’implique sur les réseaux sociaux pour lutter contre le racisme et l’envie de changer le monde. Elle souhaite voir un monde plus ouvert d’esprit où il fera mieux vivre pour l’ensemble de la population et en particulier les personnes marginalisées et issues de la diversité culturelle. Christle […] L’ar […]

Originellement, la veillée mortuaire était une tradition fortement religieuse. Veiller la dépouille permettait au défunt de quitter son enveloppe physique avec les pensées positives de ses proches. Au fil du temps, cette relation avec l’église s’estompe et perd sa place prépondérante. La psychologie prend la relève et nous enseigne que la veillée funèbre per […]