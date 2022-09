Quand même particulier… If you are a white person who has rented cars, try to recall if you’ve ever been stopped only because your car was rented. No infraction. Can’t say it has happened to me. https://t.co/qmDjBVub77pic.twitter.com/rbT3vEyI4e — Les Perreaux (@perreaux) September 2, 2022 Commentaire inutile à m’envoyer: j’ai jamais ce problème là (un blanc) […]