Retraite et pandémie ne font pas bon ménage Qu’ont en commun Rémi Brousseau, directeur général du Théâtre Denise-Pelletier, Gérald Rathé, propriétaire de l’hôtel et restaurant La Maison Banville de Saint-Félicien, et Raymond Viger, directeur du Bistro le Ste-Cath? Les trois individus avaient mis en place un plan d’action pour prendre leur retraite. La pandémie a fauché leurs préparatifs. Loin de comme […]

Café Graffiti: 25 ans d’implication Une année de fête et de changement. Le Café Graffiti souligne son quart de siècle alors que le Journal de la Rue, quant à lui, souffle ses 30 bougies. L’aventure a débuté avec le Journal de la Rue, le premier journal de rue francophone au monde. Il a été suivi en 1993 par Macadam en France […] L’article Café Graffiti: 25 ans d’implication est apparu en premi […]

Portez vos vêtements plus longtemps Un texte de l’Agence Science-Presse L’industrie de la mode est moins souvent sur la sellette que l’industrie pétrolière, mais les écologistes savent depuis longtemps qu’elle est extrêmement polluante. Et la tendance à la « mode rapide » ou « mode jetable » n’arrange rien. Y a-t-il des solutions en vue ? « Le secteur de la mode compte parmi les industries […] […]

La solitude est mauvaise pour votre santé J’habite maintenant dans une maison de transition. Mais je devrai, un jour ou l’autre, me trouver un appartement. Ce qui signifie que j’y serai seul. Et vivre tout seul peut s’avérer très mauvais pour la santé. Je ne serai pas le seul à vivre seul. À peu près 4 millions de Canadiens se trouvent dans […] L’article La solitude est mauvaise pour votre santé est […]

Une veillée funéraire Originellement, la veillée mortuaire était une tradition fortement religieuse. Veiller la dépouille permettait au défunt de quitter son enveloppe physique avec les pensées positives de ses proches. Au fil du temps, cette relation avec l’église s’estompe et perd sa place prépondérante. La psychologie prend la relève et nous enseigne que la veillée funèbre per […]

Christle Gourdet: Portrait d’une jeune femme noire engagée Christle Gourdet est une jeune femme afrodescendante qui s’implique sur les réseaux sociaux pour lutter contre le racisme et l’envie de changer le monde. Elle souhaite voir un monde plus ouvert d’esprit où il fera mieux vivre pour l’ensemble de la population et en particulier les personnes marginalisées et issues de la diversité culturelle. Christle […] L’ar […]

Oui, l’Amazonie pourrait devenir une savane Ravagé par l’humain, le « poumon de la planète » s’essouffle à un rythme préoccupant. Est-il plausible que l’Amazonie devienne une savane d’ici la fin du siècle ? Le Détecteur de rumeurs explique d’où vient cette inquiétude. Un article de Maxime Bilodeau de l’Agence Science-Presse L’origine de la rumeur Il existe en physique et en chimie un concept appelé « […]

Laurie Petit : Portrait d’une jeune femme noire engagée Laurie Petit est une jeune femme afrodescendante qui s’implique sur les réseaux sociaux pour lutter contre le racisme et l’envie de changer le monde. Elle souhaite voir un monde plus ouvert d’esprit où il fera mieux vivre pour l’ensemble de la population et en particulier les personnes marginalisées et issues de la diversité culturelle. Si […] L’article Laur […]

Dany Laferrière : Petit traité sur le racisme Petit traité sur le racisme est un essai de Dany Laferrière paru aux éditions Boréal en 2021. En 213 pages, Laferrière dresse un portrait du racisme en Amérique du Nord et particulièrement aux États-Unis, de l’esclavage à aujourd’hui. On ne présente plus Dany Laferrière. Auteur prolifique et membre de l’Académie française, originaire de Port-au-Prince en [… […]