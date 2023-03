Un texte de Colin McGregor publié sur Reflet de Société | Dossier Culture

Le poète montréalais Sylvain Turner, auteur du best-seller de poésie francophone In Extremis, et son traducteur anglais des Éditions TNT, Colin McGregor, ont fait une apparition le 15 novembre dernier à la Librairie Bertrand, dans le Vieux-Montréal, dans le cadre du Salon du Livre de Montréal. Devant une foule modeste, mais enthousiaste, ils ont répondu aux questions du public et expliqué le processus derrière la traduction de poésies, les inconvénients de prendre le texte d’un auteur et de le transformer dans une autre langue tout en gardant vivant le « feu sacré » de l’original.

Ce n’est pas facile quand la poésie est pleine d’allusions et d’allégories comme dans le recueil In Extremis – une œuvre sombre et complexe qui entraîne le lecteur dans un voyage kafkaïen dans la folie, la douleur et le suicide – mais parsemées tout au long de lueurs d’espoir.

