Capsule de français : Ces mots arabes qui se cachent dans notre vocabulaire Le matin, votre réveil sonne, il affiche les chiffres sept zéro zéro (7 :00). En vous levant, en plus de grogner un peu parce qu'il est trop tôt et que vous avez mal dormi sur votre vieux matelas, vous versez dans votre tasse préférée un café avec du sucre et vous préparez des crêpes, peut-être […]

Homophobie : ce qu'il nous reste à faire Au moment d'écrire ces lignes, on vient d'apprendre le décès de Michel Louvain. Dans sa notice nécrologique, on peut lire qu'il laisse dans le deuil son conjoint des 25 dernières années, Mario Théberge. Même si c'était un secret de polichinelle, le chanteur n'aura jamais, de son vivant, révélé son homosexualité en public. Il aura attendu […]

« L'Instagram porno » : échanger avec son actrice XXX fétiche Destiné aux artisans des médias sociaux, OnlyFans héberge du contenu photo et vidéo accessible sous forme d'abonnement mensuel. Le réseau social a globalement le même fonctionnement qu'Instagram, à la différence près qu'il est payant et la plupart des utilisateurs sont des consommateurs et des créateurs professionnels ou amateurs de pornographie. Les abonné […]

OnlyFans : Érotisme sur mesure Ils se dévoilent sur le web et engrangent des centaines, voire quelques milliers de dollars tous les mois grâce au site de contenu érotique OnlyFans. Entre une vidéo tournée sous la douche et une discussion intime avec l'un de leurs abonnés, deux performeurs québécois racontent leur expérience… sans tabou. *Kyle et Audrey ont accepté de […]

Capsule de français : Les barbarismes : ces mots pas très barbares Les barba-quoi? Barbarismes. Ce mot, qui évoque peut-être pour vous le mot barbare vient, effectivement de barabre, qui anciennement voulait dire : « étranger », et par la suite a servi pour faire référence à quelqu'un qui n'est pas civilisé, mais ce n'est pas vraiment en lien avec la langue. Dans le sens qui nous […]

Atteindre 18 ans… en pleine pandémie! Des étudiants du cégep John Abbott ont écrit sur la crise sanitaire de la Covid-19, dans le cadre d'un cours de français portant sur les médias. Plusieurs d'entre eux n'ont pas pu célébrer l'atteinte de la majorité en compagnie de leurs amis. En confinement, ils ont pris conscience des impacts de la pandémie dans la […]

Être femme dans l'industrie porno La pornographie mainstream – faite par des hommes, pour des hommes – semble de plus en plus brutale envers les femmes. Les actrices sont-elles plus violentées que respectées? Font-elles un choix conscient d'exercer ce métier? Incursion dans les coulisses du divertissement pour adultes avec un couple « retraité » de l'industrie du sexe.

Porno féministe : une option pour les femmes Des féministes dénoncent l'érotisation de la violence dans le porno classique. La pornographie féministe et ses alternatives réussissent-elles à redonner aux femmes leur pouvoir et à faire le poids dans une industrie résolument masculine? Des sexologues nous éclairent. Julie Lavigne (J.L.), professeure au département de sexologie de l'UQAM et chercheuse, s'i […]