Histoire : La maison Gibbs

Que ce soit l’exposition d’une urne sur le siège d’une motocyclette, l’installation d’un campement en plein air ou la suspension de photos aux branches d’un arbre, les alternatives aux méthodes traditionnelles sont diverses et variées. Un texte de Camille Cusset Selon la sociologue Laurence Hardy, les services funéraires privés ne se basent plus exclusiveme […]

Le 6 mai dernier avait lieu une table ronde sur la santé mentale organisée par l’équipe de Reflet de Société. Quatre panélistes étaient présents : Mantisse, rappeur, artiste visuel et médiateur culturel dans les écoles secondaires. Sans Pression, rappeur et intervenant jeunesse. Il est très impliqué dans la communauté et la santé mentale est un […] L’article […]

Le 8 juillet 2021, Falbala Cloutier, jeune femme dans la vingtaine, vivait l’épreuve la plus difficile de sa vie : la perte de son enfant. « J’ai eu le sentiment qu’on m’arrachait ce que j’avais de plus précieux au monde. » Trois fausses couches et deux ans d’attente, voilà ce que Mme Cloutier a dû traverser avant […] L’article Deuil périnatal: Perdre son en […]

Présentées comme la clé de l’avenir pour la protection de l’environnement, les initiatives favorisant l’adoption de comportements écoresponsables en milieu de travail se multiplient. Le soutien social et l’empowerment sont des leviers de changements écologiques. Un texte de Virginie Francoeur, PhD. On peut découvrir des exemples d’initiatives sur la page d’a […]

Entre juillet et septembre, l’omniprésence des guêpes qui tournoient autour des assiettes et des verres peut rendre les repas en terrasse et les pique-niques désagréables. Sont-elles plus agressives pour autant ? Le Détecteur de rumeurs a cherché la réponse. Catherine Crépeau – Le Détecteur de rumeurs – Agence Science-Presse Plus nombreuses La plupart de la […]