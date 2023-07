Un texte de Colin McGregor publié sur Reflet de Société | Dossier Économie Familiale

Presque tous les jours de la semaine, je dîne dans un restaurant communautaire à bas prix à deux minutes à pied de mon nouveau lieu de travail, où je peux manger un repas équilibré.

Chic Resto Pop a ouvert dans Hochelaga-Maisonneuve en 1984. Ils forment des personnes aux métiers de la restauration afin qu’ils puissent se réinsérer dans la société. Et presque tous les jours de la semaine, entre 12h00 et 13h30, ils offrent un repas complet pour seulement 4,50 $. On mange dans un décor de type cafétéria, au sein d’une ancienne église au coin d’Orléans et Adam, non loin du bord du fleuve.

Les repas sont complets : un choix d’un des deux plats principaux, généralement avec des légumes, pain, salade, le potage, le dessert, café ou thé et de l’eau. Ce repas est mon principal repas de la journée durant mes journées au bureau

Je ne sais pas ce que je ferais sans l’aide du Chic Resto Pop. Je déteste cuisiner et j’ai un budget limité. Mon appartement est trop loin de mon travail pour rentrer chez moi tous les jours pour le déjeuner et même les restaurants les moins chers autour de nos bureaux facturent plus du double de ce que Chic Resto Pop exige.

L’organisme obtient une grande partie de leur nourriture sous forme de dons de la banque alimentaire du dépôt central de Montréal, Moisson Montréal (autrefois également connue sous le nom de Harvest Montréal lors de sa fondation en 1984). Cet organisme, la plus grande banque alimentaire du Canada, recueille de la nourriture auprès des épiceries, des entreprises, des restaurants et des donateurs individuels, puis l’envoie à des dizaines d’organismes à travers la ville, comme le Chic.

Le site web de Moisson Montréal mentionne qu’ils remettent 20 millions de kg de nourriture par année au grand réseau d’entraide; 98 millions de dollars en aliments distribués annuellement à 303 groupes communautaires. Ils m’ont dit quand j’ai fait du bénévolat là-bas que presque la moitié des besoins alimentaires du Canada se trouve sur l’Île de Montréal. Donc, ce n’est pas une surprise qu’ils répondent à quelque 714 000 demandes d’aide alimentaire par mois.

Les bénévoles qui encadrent Chic Resto Pop semblent toujours heureux de me voir. Cet endroit s’appelle une banque alimentaire, mais ce n’est pas seulement destiné aux sans-abri et aux personnes démunies; c’est aussi fait pour les personnes à faible revenu comme moi. Ils disent que l’achat de leur nourriture aide leur cause, aide à former les travailleurs et les travailleuses en restauration, pour qu’ils puissent voler de leurs propres ailes dans le monde de la restauration.

En règle générale, je ne parle pas aux autres convives, mais il y a peut-être quelques dizaines d’habitués, qui participent également au repas tous les jours de la semaine. La clientèle la plus importante est composée d’hommes plus âgés. Mais il y a aussi des familles, des femmes et des jeunes. Je ne voudrais pas caractériser quiconque avec qui je mange comme une personne de la rue, mais il peut y en avoir. Et quand on voit une jeune maman accompagnée d’enfants, on sait que Chic Resto Pop répond à un besoin communautaire essentiel.

Certains jours, ils vendent des légumes à des prix avantageux. Une banane à 25 cents ? Je m’en prends deux quand ils sont en solde, même si le repas m’a rempli le ventre.

J’ai invité une autre employée du Café Graffiti y dîner récemment. Elle a dit que cela lui rappelait le souper chez sa grand-mère : d’énormes portions d’aliments fondamentalement sains, y compris beaucoup de légumes.

Chaque quartier devrait avoir un restaurant communautaire comme le Chic Resto Pop. Alors que le prix du logement et de la nourriture monte en flèche et que la pauvreté étend son vilain filet à travers la ville et la province, une ressource offrant des repas décents à bas prix est vitale dans presque toutes nos communautés. Mais la présence du Chic ici témoigne de la résilience de Hochelaga-Maisonneuve, le quartier le plus pauvre du Canada lorsqu’il a ouvert ses portes il y a presque 40 ans. Grâce à cet ancien statut, le Chic fait partie d’une panoplie de ressources communautaires ciblant les personnes à faible revenu qui existent toujours dans ce quartier.

Donc, le quartier bénéficie de bons organismes communautaires pour les revenus faibles, comme la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve et le Chic Resto Pop et les gardent même aujourd’hui, quand les joggers du matin sont aussi nombreux que des itinérants. Le quartier s’embourgeoise et rapidement, avec des Bobos qui s’installent et des personnes à faible revenu qui vont je ne sais où.