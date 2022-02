😂😂😂😂😂😂 Warming up before going on stage for the Halftime Show. pic.twitter.com/dKs6AAzjK8 — Rafa El Alcalde (@ElalcaldeRafa) February 14, 2022 Commentaire inutile à m’envoyer: il vapote? L’article La longue préparation de Snoop Dogg pour le show de la mi-temps!!! est apparu en premier sur La Clique du Plateau.

C’est une image du Rockfest???😂😂😂😂😂 Meet Ryan from Ottawa. His reason for being here aligns with messaging that’s been most consistent throughout the convoy/occupation. This isn’t about mandates. #cdnpoli #FreedomConvoy #Ottawa pic.twitter.com/jAKckNGt7f — Caryma Sa'd – Lawyer + Political Commentator (@CarymaRules) February 13, 2022 Commentaire inutile […]